O femeie de 44 de ani din Cahul a fost condamnată la șapte ani de închisoare pentru tentativă de exploatare sexuală a unei mame singure, după ce i-a promis un loc de muncă în Turcia. Victima a reușit să fugă dintr-un apartament în care a fost ținută înainte de plecare.

Potrivit PCCOCS, totul s-a întâmplat în 2006. Femeia i-a propus victimei un loc de muncă într-un restaurant din Turcia, unde urma să lucreze ca personal auxilar și să aibă grijă ocazional de copilul condamnatei.

În acest scop, a organizat perfectarea pașaportului într-o zi și a ținut victima timp de șapte zile într-un apartament din sectorul Botanica din Chișinău, înainte de plecarea spre Turcia. Acolo, victima a stat împreună cu alte două tinere.

Episodul din apartament

Victima a fost încuiată într-un apartament împreună cu alte două tinere. Acestea au fost impuse să consume alcool și să fumeze.

Între timp, femeia a avut suspiciuni legate de locul său de muncă, după ce a auzit discuții între celelalte două tinere despre bărbați. Aceasta a contactat-o pe fosta cumnată.

Cele două au stabilit o întâlnire, sub pretextul că primește haine pentru copil. La întâlnire, victima a fost însoțită de tinerele din apartament, pentru a fi supravegheată.

Totuși, femeia a profitat de un moment favorabil și a fugit împreună cu fosta cumnată.

Femeia a părăsit Republica Moldova pentru o perioadă lungă și a fost dată în urmărire. La revenirea în țară, a fost condamnată la închisoare.

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