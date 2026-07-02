Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a rămas nemulțumit după ce președintele parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție prin care deputatului i-a fost reținut 75% din salariu, din cauza absențelor de la ședințele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică. În timpul ședinței Parlamentului, Usatîi s-a arătat indignat de sancțiune și a declarat că, în urma penalizării, i-au rămas doar 3.899,99 de lei din salariul lunar.

Renato USATÎI, LIDERUL PARTIDULUI NOSTRU: „Mi-ați tăiat 75% din salariu și mi-ați lăsat pe luna asta 3989 de lei 99 de bani. Penalizarea nu-i prea dură, domnule președinte?”

Replica lui Grosu

În replică, Igor Grosu a spus că măsura a fost aplicată în conformitate cu regulamentul legislativ și că deputatul trebuia să justifice oficial lipsa de la ședințe.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Colegii dumneavoastră, juriști sau asistenții din fracțiune, trebuiau să vă atenționeze. Trebuie să prezinți o cerere motivată de ce lipsești. Nu sunteți dumneavoastră primul și, din păcate, n-o să fiți nici ultimul. Asta-i regula în Parlament. Până la dumneavoastră au fost și din cei care de 100% au fost lipsiți. Iată, acum ne invită în instanță. Regula nu-i de ieri, de azi. Regula-i de ani de zile”.

Potrivit dispoziției semnate de Igor Grosu, sancțiunea a fost aplicată după ce Renato Usatîi a absentat nemotivat de la patru ședințe ale Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică.