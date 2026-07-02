Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins cu percheziții la ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Un secretar de stat și reprezentantul unui agent economic, au fost reținuți într-un dosar de corupție. Potrivit surselor PRO TV, una dintre persoanele reținute este secretara de stat al ministerului, Tatiana Nistorică.

Potrivit Procuraturii Generale, reprezentantul agentului economic ar fi transmis bani secretarului de stat pentru ca acesta să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în vederea reluării permisiunii de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina.

Anterior, procedura de import fusese suspendată de ANSA în urma neregulilor constatate în cadrul controalelor efectuate.

În prezent, procurorii anticorupție și ofițerii CNA efectuează percheziții în biroul de serviciu al secretarului de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, precum și la alte adrese, în scopul acumulării și consolidării probatoriului.

Acțiunile de urmărire penală continuă.