Renato Usatîi susține că la audierile organizate în parlament pe tema escrocheriilor online ar fi fost prezent un bărbat cercetat într-un dosar privind fraude prin call-centere. Liderul Partidului Nostru afirmă că acesta ar avea o relație apropiată cu deputatul PAS, Radu Marian, acuzații respinse de parlamentar, care spune că ședința a fost publică, iar accesul a fost deschis tuturor celor înscriși.

Invitat la o emisiune de la Jurnal TV, Usatîi a declarat că printre participanții la audierile publice s-ar fi aflat un bărbat investigat inclusiv pentru implicare în rețele de fraudă care operează prin intermediul call-centrelor.

Potrivit acestuia, prezența persoanei respective ar fi stârnit nemulțumirea unor reprezentanți ai structurilor de forță, care ar fi amenințat că părăsesc sala dacă aceasta nu pleacă.

Renato USATÎI, LIDERUL PARTIDULUI NOSTRU: „S-a început un boicot în sală din partea reprezentanților serviciilor: cum unul, care astăzi e în lucru în Republica Moldova de serviciile altor state europene, anume pentru call centre, escrocherii și nu doar, nu vreau să dau detalii, stă aici la comisie la audieri”.

Usatîi a mai afirmat că Radu Marian ar avea o relație apropiată cu bărbatul vizat și a prezentat imagini despre care spune că îl surprind pe deputatul PAS vorbind la telefon cu acesta. Liderul Partidului Nostru susține că persoana respectivă a părăsit sala cu puțin timp înainte de începerea audierilor.

Reacția lui Radu Marian

Solicitat să comenteze acuzațiile, Radu Marian le-a respins și a precizat că audierile parlamentare au fost publice, iar participarea a fost posibilă pentru orice persoană care s-a înscris.

Radu MARIAN, DEPUTAT PAS: „Oricine se poate înscrie la audieri publice parlamentare. De aceea se numesc publice. Dacă există dovezi că anumite persoane sunt implicate în fraude, atunci organele de drept trebuie să intervină”.

Deocamdată, acuzațiile lansate de Renato Usatîi nu sunt însoțite de dovezi prezentate public care să le confirme.