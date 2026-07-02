Cu geanta pe umăr și însoțită de ofițerii CNA, secretara de stat de la Ministerul Agriculturii, Tatiana Nistorică, a fost surprinsă în timp ce era escortată spre mașina organelor de drept. Vizibil rezervată, aceasta a refuzat să facă declarații și nu a răspuns la întrebările adresate de jurnaliști despre acuzațiile care i se aduc.

Imaginile au fost surprinse la scurt timp după reținerea sa într-un dosar de corupție. Alături de Tatiana Nistorică a fost reținut și reprezentantul unui agent economic.

Deși jurnaliștii au încercat să obțină o reacție, Tatiana Nistorică a păstrat tăcerea pe tot parcursul escortării și a urcat în mașina organelor de drept fără să răspundă la întrebări.

Potrivit Procuraturii Generale, reprezentantul companiei i-ar fi transmis bani secretarei de stat pentru ca aceasta să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, astfel încât să fie reluată permisiunea de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina.

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