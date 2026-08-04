A sperat că își va înmulți economiile, însă a rămas fără aproape 600.000 de lei. O femeie de 50 de ani din raionul Ceadîr-Lunga a fost convinsă să investească pe o platformă falsă care promitea profituri rapide, devenind victima unei escrocherii întinse pe parcursul a două luni. Cazul este cel mai grav dintre cele șase fraude raportate Poliției în ultimele 24 de ore.

Potrivit Poliției, în perioada 12 mai – 16 iulie, o femeie de 50 de ani a fost contactată de un individ care s-a prezentat drept consultant în investiții.

Acesta i-a propus să obțină profituri consistente prin intermediul unei platforme online de investiții, care s-a dovedit ulterior a fi una de tip phishing. Convinsă de promisiunile unor câștiguri rapide și sigure, femeia a efectuat mai multe transferuri de bani, pierzând în total aproximativ 600.000 de lei.

Nu sunt cazuri noi, dar victimele continuă să raporteze fraude vechi

Poliția anunță că, în ultimele 24 de ore, nu au fost înregistrate escrocherii telefonice comise în aceeași zi, un semnal considerat încurajator de autorități.

Cu toate acestea, alte șase cazuri de fraudă comise anterior au fost raportate abia acum, iar prejudiciul total depășește 1.254.000 de lei.

În același interval, datorită vigilenței cetățenilor și reacției rapide a acestora, au fost prevenite 63 de tentative de escrocherie, ceea ce arată că tot mai multe persoane reușesc să recunoască metodele folosite de infractori.

Poliția: Nu transferați bani pe baza promisiunilor de câștig

Organele de drept avertizează că escrocii folosesc tot mai des platforme false de investiții și promit profituri rapide pentru a convinge victimele să transfere sume importante de bani.

Poliția recomandă cetățenilor să nu investească în urma unor apeluri telefonice sau mesaje primite de la persoane necunoscute, să verifice cu atenție autenticitatea platformelor de investiții și să nu ofere date bancare sau să transfere bani fără verificări.

În cazul în care suspectează o tentativă de fraudă, oamenii sunt îndemnați să întrerupă imediat conversația și să apeleze serviciul de urgență 112.