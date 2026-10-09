Un șofer s-a filmat în timp ce conducea un BMW cu peste 170 km/h pe o stradă din Chișinău. Acesta se strecura printre mașinile din trafic, iar pe scaunul pasagerului se afla o altă persoană. Videoclipul a fost publicat pe pagina sa de TikTok. Deocamdată, nu se știe când au fost filmate imaginile și dacă poliția s-a autosesizat în acest caz.

În imaginile video publicate pe rețele, șoferul circulă cu viteză excesivă și face manevre printre celelalte automobile, în timp ce viteza indicată pe bord depășește 170 km/h.

Alături de acesta se află un pasager. Nu este clar pe ce stradă din capitală au fost filmate imaginile și când s-a întâmplat totul.

Contactați de PRO TV, reprezentanții poliției nu ne-au răspuns deocamdată dacă s-au autosesizat în urma apariției videoclipului și dacă șoferul urmează să fie identificat.