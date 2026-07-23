Procesul de amalgamare voluntară continuă în localitățile din Republica Moldova. Satul Abaclia din raionul Basarabeasca și Primăria Iordanovca au decis să facă acest pas pentru a-și consolida capacitățile administrative și financiare. Primarul satului Abaclia, Victor Niculiță, spune că unirea eforturilor dintre cele două localități este necesară pentru dezvoltarea comunităților.

„Este un proces necesar pentru toate localitățile, fiindcă satele mici nu au capacitatea financiară de a se întreține. Cu cât mai rapid vom face amalgamarea, cu atât mai rapid vom dezvolta ambele localități”, a declarat edilul.

În urma amalgamării voluntare, Abaclia și Iordanovca vor beneficia de resurse financiare în valoare de 13,2 milioane de lei oferite de Guvern pentru proiecte de dezvoltare locală.

Ce presupune reforma administrației publice locale

Reforma administrației publice locale urmărește consolidarea capacității primăriilor și eficientizarea gestionării resurselor. Prin amalgamarea voluntară, autoritățile vor crearea unor administrații locale mai puternice, capabile să atragă investiții și să ofere servicii publice mai bune.

Proces inițiat în perioada noiembrie-decembrie 2024

Procesul de amalgamare voluntară a fost inițiat în perioada noiembrie-decembrie 2024, având drept scop formarea unei unități administrativ-teritoriale consolidate, cu potențial de dezvoltare socio-economică durabilă, utilizare mai eficientă a resurselor și о administrare publică locală optimizată.

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