Primăria municipiului Chișinău anunță restricții temporare de acces în anumite spații publice din capitală, în data de 20 iulie 2026, în contextul vizitei oficiale a președintelui Republicii India, Droupadi Murmu.
Potrivit autorităților municipale, în intervalul 07:00–22:00, accesul persoanelor va fi limitat în anumite zone din centrul orașului, precum și pe arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău.
Restricțiile sunt instituite de poliție pentru buna desfășurare a vizitei oficiale și vizează inclusiv zonele pe unde se va deplasa coloana oficială.
În perioada menționată vor fi limitate temporar:
- organizarea întrunirilor și manifestărilor în masă;
- efectuarea lucrărilor de reparație a drumurilor;
- intervențiile la rețelele electrice, termice, de apeduct și canalizare;
- lucrările de curățare sau tăiere a arborilor în perimetrul traseelor vizate.
Excepție vor face manifestările social-culturale pentru care au fost depuse notificări prealabile și care au fost coordonate cu Primăria Chișinău și instituțiile responsabile.
Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție a municipiului Chișinău vor asigura ordinea publică și vor informa persoanele fizice și juridice despre prevederile dispoziției emise de autoritățile municipale.