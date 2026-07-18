Primăria municipiului Chișinău anunță restricții temporare de acces în anumite spații publice din capitală, în data de 20 iulie 2026, în contextul vizitei oficiale a președintelui Republicii India, Droupadi Murmu.

Potrivit autorităților municipale, în intervalul 07:00–22:00, accesul persoanelor va fi limitat în anumite zone din centrul orașului, precum și pe arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău.

Restricțiile sunt instituite de poliție pentru buna desfășurare a vizitei oficiale și vizează inclusiv zonele pe unde se va deplasa coloana oficială.

În perioada menționată vor fi limitate temporar:

organizarea întrunirilor și manifestărilor în masă;

efectuarea lucrărilor de reparație a drumurilor;

intervențiile la rețelele electrice, termice, de apeduct și canalizare;

lucrările de curățare sau tăiere a arborilor în perimetrul traseelor vizate.

Excepție vor face manifestările social-culturale pentru care au fost depuse notificări prealabile și care au fost coordonate cu Primăria Chișinău și instituțiile responsabile.

Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție a municipiului Chișinău vor asigura ordinea publică și vor informa persoanele fizice și juridice despre prevederile dispoziției emise de autoritățile municipale.

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