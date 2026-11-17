Un bărbat și o femeie au murit, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un tractor, ieri, pe o șosea din Rîbnița.
Potrivit așa-ziselor autorități din stânga Nistrului, accidentul s-a produs între localitățile Butuceni și Popencu.
Automobilul de marca Nissan s-a ciocnit puternic cu un tractor.
În urma impactului, șoferul din autoturism, dar și o pasageră au murit.
Șoferul a murit blocat în mașină
La sosirea salvatorilor, corpul neînsuflețit al conducătorului a fost deblocat, iar pasagera care a murit, a fost scoasă din automobil mai devreme.