Accident cumplit la Rîbnița: doi oameni au murit, după ce automobilul în care se aflau s-a ciocnit cu un tractor - FOTO

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Un bărbat și o femeie au murit, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un tractor, ieri, pe o șosea din Rîbnița. Daniela Frunză Potrivit așa-ziselor autorități din stânga Nistrului, accidentul s-a produs între localitățile Butuceni și Popencu. Automobilul de marca Nissan s-a ciocnit puternic cu un tractor. În urma impactului, șoferul din autoturism, dar și o pasageră au murit. accident/ Telegram Șoferul a murit blocat în mașină La sosirea salvatorilor, corpul neînsuflețit al conducătorului a fost deblocat, iar pasagera care a murit, a fost scoasă din automobil mai devreme.