Șase persoane și-au pierdut viața, iar alte 27 au fost rănite într-un accident groaznic care s-a produs ieri, pe o șosea din Italia, după ce un autocar, o autorulotă și trei autoturisme s-au ciocnit. Am încercat să aflăm de la reprezentanții ministerului Afacerilor Externe dacă sunt moldoveni printre victime, însă deocamdată nu am primit un răspuns.

Tragedia s-a petrecut în zona Colli sul Velino, între localitățile Terni și Rieti, aproape de granița dintre regiunile Lazio și Umbria, la puțin timp după ieșirea din tunelul Greccio. Cauzele exacte ale accidentului nu au fost încă stabilite, scrie rotalianul.com

Primele două vehicule care s-au ciocnit au fost autorulota și autocarul, care circulau din direcții opuse. Impactul frontal a fost deosebit de violent, iar autorulota a fost distrusă aproape în întregime.

accident/ rotalianul.com

Imediat după prima coliziune, alte trei mașini care se apropiau de locul accidentului nu au mai reușit să evite vehiculele avariate și au fost implicate, la rândul lor, în impact.

Presa scrie că ar fi decedat cei doi șoferi prezenți în autocar, doi pasageri din autoturisme și două persoane care călătoreau în autorulotă.

accident/ rotalianul.com

La fața locului a fost declanșată o amplă operațiune de salvare. Mai multe elicoptere medicale și echipaje de urgență au intervenit pentru acordarea primului ajutor și transportarea răniților la spitale.

Unele dintre persoanele rănite se află în stare foarte gravă.

Mulți dintre pasagerii autocarului se aflau însă în stare de șoc și prezentau leziuni ușoare, motiv pentru care au fost duși la spital pentru investigații.

Șoseaua a fost închisă în ambele sensuri, pentru a permite desfășurarea intervenției și securizarea carosabilului.