Accident tragic în raionul Drochia. O femeie a murit după ce a fost lovită de o mașină, în timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat aseară, în jurul orei 23:00, pe strada Independenței din orașul Drochia. Un tânăr de 23 de ani, aflat la volanul unei mașini, a accidentat o femeie de 87 de ani care traversa pe trecerea pentru pietoni. În urma impactului, femeia a decedat pe loc.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Șoferul a fost reținut pentru 72 de ore iar poliția a deschis o anchetă pentru stabilirea tuturor cauzelor producerii accidentului.