O șoferiță a scăpat cu traume ușoare după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent de un camion. Accidentul s-a produs ieri, pe o șosea din apropierea orașului Tighina. În urma impactului, automobilul a fost grav avariat, iar femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit presei transnistrene, la volanului automobilului de marca Toyota se afla o femeie de 31 de ani. Aceasta n-a păstrat distanța de siguranță, în timp ce camionul încetinise deplasarea. Prin urmare, mașina s-a lovit de camion.

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Femeia a suferit mai multe traumatisme

În urma accidentului, șoferița a suferit traumatisme, iar medicii i-au acordat îngrijrile necesare și n-au internat-o la spital. Din imagini se vede că automobilul a fost făcut zob.