O femeie de 33 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce automobilul pe care îl conducea s-a ciocnit frontal cu un autocamion, la Rîbnița.

Potrivit presei transnistrene, accidentul s-a produs pe o șosea între localitățile Mihailovka și Jura.

Autocamionul condus de un bărbat de 42 de ani se deplasa spre Rîbnița, iar din sens opus venea un automobil la volanul căruia se afla o femeie de 33 de ani.

Preliminar, conducătorul auto a depășit limita de viteză și a intrat pe contrasens. Prin urmare, mașina s-a ciocnit cu camionul.

Șoferița a fost transportată în stare gravă la spital.