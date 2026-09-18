Trei persoane au fost grav rănite în urma unui accident produs în apropierea satului Calfa. Printre victime sunt doi angajați ai Inspectoratului de Poliție Anenii Noi, aflați în afara orelor de serviciu.

Potrivit poliției, un automobil condus de un bărbat de 50 de ani ar fi intrat pe contrasens într-o curbă și s-ar fi ciocnit frontal cu un alt automobil, la volanul căruia se afla un tânăr de 22 de ani. În mașină se mai afla o tânără de 23 de ani.

Doi dintre cei răniți sunt polițiști

Cei doi tineri sunt angajați ai Inspectoratului de Poliție Anenii Noi și se aflau în afara orelor de serviciu.

În urma impactului, toate cele trei persoane au suferit traumatisme grave.

Salvatorii au intervenit pentru descarcerare

Pentru descarcerarea victimelor au intervenit echipele de salvatori. La locul accidentului au ajuns și echipajele medicale, care acordă îngrijiri persoanelor rănite.

Polițiștii documentează cazul și urmează să stabilească toate detaliile producerii accidentului.