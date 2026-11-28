O șoferiță și un copil au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a izbit într-un pilon, astăzi la Cahul.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs pe strada Vasile Alecsandri din Cahul.

La volanul automobilului de marca BYD se afla o șoferiță de 38 de ani, care ar fi pierdut controlul asupra volanului și s-a izbit într-un pilon electric.

În urma impactului, atât conducătoarea auto, cât și pasagerul, un copil de 10 ani nu au avut nevoie de spitalizare.

Poliția investighează cazul.

Sursa video: Facebook.com/Independent.md