Un accident rutier s-a produs în această noapte la ieșirea din Chișinău, spre orașul Stăuceni. O mașină a fost grav avariată, iar partea din față a acesteia a fost distrusă în urma impactului. Imagini de la locul accidentului au fost publicate pe rețelele sociale de martori, care susțin că accidentul s-a produs în zona respectivă. Deocamdată, responsabilii de la poliție nu ne-au răspuns pentru a ne oferi informații despre accident.

*Știre în curs de actualizare

Din videoclipul publicat pe rețelele sociale se vede că automobilul a suferit avarii majore în partea din față, iar mai multe componente ale mașinii s-au desprins și au ajuns pe marginea drumului.

Deocamdată nu se cunosc detalii despre accident, inclusiv despre eventualele victime sau despre modul în care s-a produs impactul.

*Sursa video: Facebook/ GBM Online