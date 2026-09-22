Un grav accident a avut loc astăzi în localitatea Clocușna din orașul Ocnița. Un șofer de 37 de ani a murit după ce ar fi pierdut controlul volanului, a derapat de pe drum și s-a răsturnat cu mașina într-o pădure.

Potrivit poliției, apelul la 112 a parvenit în jurul orei 10:10, de la un bărbat. Șoferul unui Volkswagen ar fi pierdut controlul asupra mașinii, a derapat de pe drum și s-a răsturnat într-o zonă împădurită.

La volan se afla un bărbat de 37 de ani, care a decedat în urma traumatismelor suferite.

Pe caz a fost inițiat un proces penal.