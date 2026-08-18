Impact fatal la Rîșcani. O femeie a murit pe loc, după ce s-a izbit violent cu mașina de un alt automobil

Poliția RM / Accident la Rîșcani

Un accident grav a avut loc recent la Rîșcani. O femeie a murit pe loc după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent de un alt automobil. Totodată, celălalt șofer implicat în accident a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Elena Pozdîrcă Potrivit poliției, totul s-a întâmplat cu o oră în urmă, la intrarea în satul Corlăteni. Un bărbat de 46 de ani, aflat la volanul unui Ford, s-a lovit frontal cu un microbuz Volkswagen, condus de o femeie de 50 de ani. Femeia a murit pe loc În urma impactului, femeia a decedat la fața locului. Un alt șofer transportat la spital Șoferul Fordului a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. Polițiștii documentează cazul pentru stabilirea tuturor cauzelor producerii accidentului.