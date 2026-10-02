Un grav accident a avut loc ieri seara, la Telenești. Un automobil s-a lovit cu un camion, iar ulterior, șoferul camionului s-a izbit într-un alt automobil. Conducătorul camionului a decedat pe loc în urma traumatismelor suferite, iar alte două persoane au fost transportate la spital.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în apropierea localității Zahareuca din Telenești. Șoferița unui Renault de 34 de ani s-a lovit cu un autocamion, condus de un bărbat de 29 de ani.

În urma impactului, acesta a pierdut controlul mijlocului de transport și a intrat pe contrasens și s-a lovit cu un Ford. La volanul microbuzului se afla un bărbat de 57 de ani.

În urma traumatismelor suferite, șoferul autocamionului a decedat.

Două persoane au fost transportate la spital

Șoferul din Ford și un pasager de 31 de ani din autocamion au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările.

Sursă video: TikTok