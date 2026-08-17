Un accident grav s-a produs astăzi, în apropierea satului Petrești, raionul Ungheni. Un camion a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un microbuz de rută. În urma impactului, 15 pasageri au fost transportați la spital.

Potrivit poliției, camionul era condus de un bărbat de 59 de ani, care ar fi pierdut controlul volanului după ce a ieșit de pe partea carosabilă. Camionul a ajuns pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un microbuz de pe ruta Ungheni - Toxobeni, condus de un bărbat de 47 de ani.

În urma impactului, cei 15 pasageri din microbuz, cu vârste cuprinse între 8 și 69 de ani, au fost transportați la spital.

Conducătorii auto nu au avut de suferit. Ambii nu consumaseră alcool.

Autoritățile documenează cazul pentru a stabili cum s-a produs accidentul.