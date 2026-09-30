Un accident grav a avut loc noaptea trecută, la câțiva metri distanță de Inspectoratul General al Poliției. O mașină de model Mustang a ajuns pe trotuar și s-a izbit violent de un magazin. Din imaginile surprinse de martori se vede că automobilul a fost grav avariat în urma impactului. Nu este clar, deocamdată, din ce cauză șoferul a pierdut controlul mașinii.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat ieri, în jurul orei 22:40, pe strada Tiraspol din Chișinău. Un tânăr de 24 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Ford Mustang, a pierdut controlul asupra vehiculului.

În urma impactului, mașina a ajuns pe trotuar și s-a izbit violent de un magazin. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Poliția investighează cazul.

Sursă video: TikTok/Telegram