Un camion și un taxi s-au ciocnit în această dimineață, pe strada Muncești din Chișinău. În urma impactului, nicio persoană nu a avut de suferit.

Contactați de PRO TV, reprezentanții poliției au precizat că accidentul s-a produs în jurul orei 07:00, la intersecția străzilor Muncești și Băcioii Noi din capitală.

Cele două vehicule s-au lovit, însă, deocamdată, nu se cunoaște cum s-a produs impactul.

Nicio persoană n-a avut de suferit

Poliția urmează să stabilească toate detaliile producerii accidentului și cine sunt șoferii implicați. Din fericire, nicio persoană nu a fost traumatizată.

Din imaginile surprinse de martori se vede că atât camionul, cât și mașina de taxi au fost avariate în urma impactului. Pe carosabil sunt împrăștiate mai multe fragmente desprinse din mașină.

Sursa video: Telegram/ Accidente Rutiere Moldova