Un șofer de 42 de ani și pasagerul său de 26 de ani au ajuns la spital, după ce automobilul în care se aflau s-a izbit de o placă din beton, într-o localitate din Sîngerei. În urma impactului, cei doi au rămas blocați în mașină și au fost descarcerați de salvatori. Conducătorul auto era în stare de ebrietate.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat ieri, în apropierea localității Mărinești.

La volanul unui Volkswagen se afla un bărbat care a pierdut controlul volanului într-o curbă și s-a izbit de o placă din beton.

Sursa video: Telegram/AccidenteMoldova

Șoferul și pasagerul, transportați la spital

În urma impactului, conducătorul auto și pasagerul, în vârstă de 26 de ani, au rămas blocați în automobil și au fost descarcerați de salvatori. Ambele persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Conducătorul, în stare de ebrietate

Testarea alcoolscopică a conducătorului auto a indicat 0,70 mg/l alcool în aerul expirat, depășind de peste 4 ori limita admisibilă. Polițiștii continuă documentarea cazului.