După anunțul că vor dispărea raioanele și apar trei centre în locul lor, opoziția parlamentară cere mai multe explicații. Deputații pun la îndoială competențele și modul de finanțare ale viitoarelor regiuni și spun că proiectul lasă încă multe întrebări fără răspuns. De partea cealaltă, președintele Parlamentului dă asigurări că serviciile locale nu vor fi schimbate.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Sunt trei nivele de reprezentare. Nivelul central, nivelul 2 și nivelul 1. Noi nu schimbăm nimic. Este nivelul central, nivelul 2, care o să fie reprezentat de șapte unități teritorial-administrative, 3 regiuni, Bălți, Chișinău, UTAG, Taraclia și nivelul 1.”

În același timp, Igor Grosu explică faptul că membrii celor trei consilii regionale vor fi aleși prin aceeași procedură ca membrii consiliilor raionale în prezent.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Consilierii regionale se aleg direct, ca și acum, cum alegem consilierii raionali. Președinții, vicepreședinții se aleg indirect, exact cum e acum. Deci, consilierii regionale, acum aleg președintele regional și vicepreședintele.”

Totodată, președintele Parlamentului dă asigurări că serviciile locale nu vor fi redirecționate și vor funcționa ca și până acum.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Harta judiciară rămâne aceeași, harta polițianească rămâne aceeași, harta ministerul de interne, comisariatele, aceeași, CTAS-ul, CNAS-ul. Rămân proprietățile. Chiar dacă sunt servicii care, cum spun eu, depășesc raionul, precum apeductul, nu știu, este un apeduct sau, da, o întreprindere care deservește localități din câteva raioane care o să fie foste raioane.”

De partea cealaltă, cei din opoziție nu văd cu ochi buni mai multe modificări și spun că rămân multe semne de întrebare.

Vasile COSTIUC, LIDERUL „DEMOCRAȚIA ACASĂ”: „Vrem în continuare să vedem care sunt competențele lăsate acestor trei regiuni. Asta e prima întrebare la care cred că trebuie să răspundă guvernarea, pentru că au centralizat asistența socială la minister, educația la minister. Cam tot ce ține de competența celor de nivel 2 s-au dus sus, centralizat.”

Olga URSU, DEPUTATUL „BLOCUL ALTERNATIVA”: „Prima problemă este că se centralizează resursele foarte mult. Primăriile nu se întăresc financiar, respectiv fiecare primărie va depinde de dispoziția politică a regiunii.

Regiunea transnistreană a fost total hașurată. Ea există sau nu mai există în Republica Moldova?”

Liderul socialiștilor declară, în același timp, că acest concept de regiune contravine Constituției. Grosu îl contrazice.

Igor DODON, LIDERUL PSRM: „Este articolul 110 din Costituție care prevede foarte clar care este structura administrației publice locale. Acolo e scris sate, municipii, sate, orașe, municipii și raioanie. Nu sunt regiuni. Probabil ei vor scrie în lege că nu trei regiuni, dar trei raioane, ca să ocolească, cumva, prevederile Constituției.”

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „E bine ca acest politician să mai citească din când în când. Dacă greșește, dacă a uitat, dacă e intenționat încearcă să turbure apele, mă grăbesc să-l anunț că asta e tendința, asta e direcția și noi o să o facem ireversibilă. Deci nivelul 2 rămâne.”

Potrivit noii structuri administrativ-teritorială a țării, anunțată ieri de premier și secretarul general al Guvernului,

cele 32 de raioane ar urma să dispară și să fie înlocuite cu trei regiuni mari — Nord, Centru și Sud. Totodată, va fi creat municipiul Taraclia, în timp ce Autonomia Găgăuză și municipiile Chișinău și Bălți își vor păstra statutul special.