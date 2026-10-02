Igor Grosu nu exclude scenariul în care ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, ar putea fi expulzat, în contextul incidentelor tot mai frecvente cu drone de pe teritoriul țării noastre. Președintele Legislativului însă a evitat să spună când s-ar putea întâmpla asta sau dacă Chișinăul ar putea aplica alte măsuri mai aspre, nu doar înmânarea unor note de protest.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Alte măsuri o să le aplicăm în momentul când o să le aplicăm. Acum nu pot eu să vă spun sau...

- Nu excludeți expulzarea?

- Totul este posibil. El deja a scăpat odată o expresie în care a admis că ar putea să fie păsărelele lor, doar a uitat să-și ceară scuze. Asta e foarte urât, transpiră iarăși a imperialism de acesta, scuzați, puturos.”

În același timp, Grosu a recunoscut că pericolul crește și a solicitat cetățenilor să fie vigilenți.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Să urmărească foarte atent toate semnalele, apelurile, comunicatele oficiale.”

Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat ieri la Ministerul de Externe, după ce trei drone au încălcat într-o singură zi spațiul aerian al Republicii Moldova. Ozerov a negat, din nou, că dronele ar aparține Rusiei și a declarat că, personal, nu se teme de dronele rusești. Diplomatului rus i-au mai fost înmânate și anterior note de protest, iar în unele cazuri, pe masa acestuia, au fost puse chiar fragmente ale dronelor. În ultimele săptămâni, practic în fiecare zi, sunt înregistrate cazuri în care spațiul aerian al țării este survolat de drone sau chiar unele aparate de zbor se prăbușesc și provoacă explozii.