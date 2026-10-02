Localnicii din Soroca spun că nu au mai văzut niciodată Nistrul într-o asemenea stare, după ce apa s-a retras foarte mult iar în unele zone mai bine de jumătate din albie a rămas descoperită. Oamenii se tem că situația ar putea afecta și rezervele de apă potabilă.

La Soroca rîul Nistru pe anuminte sectoare, apă este atît de puțină, încît acoperă doar aproximativ două treimi din albia firească a rîului.

O situație similară poate fi observată și în partea de jos a municipiului, în apropierea autogării. Apa s-a retras atât de mult, încât mai bine de jumătate din albia Nistrului a rămas descoperită. Localinicii spun că nu a mai văzut niciodată râul în această zonă într-o asemenea stare.

„N-am văzut de când sunt așa ceva. Și se spune la televizor, la știri, spune că apa tare a scăzut și pe Prut, și aici, și în toate raioanele, apa nu-i deloc.”

„Motivul eu nu-l știu. Vorbesc care și ce vor. Sau că e catastrofă ecologică, sau că Ucraina acumulează undeva acolo.”

Unii localnici spun că au reușit să traverseze Nistrul pe jos.

„Eu ieri am mers și am filmat. Acolo poți să mergi pe jos până la celălalt mal.”

Totodată oamenii spun că se tem să nu rămână fără apă potabilă.

„El trebuia să vină cum venea din Carpați, acolo era zăpadă multă, izvoare, dar acum au dispărut și izvoarele, fântânile au secat. Ce de vorbit… ”

Soroca este alimentată cu apă captată din Nistru la stația din Cosăuți, alături de raioanele Florești, Sîngerei și municipiul Bălți. Ministrul Mediului spune că nivelul Nistrului în zona stației de captare de la Cosăuți a scăzut cu aproximativ 60 de centimetri în ultimele zile. În ultimele 48 de ore, însă, nivelul s-a stabilizat, iar acum este de 2,10 metri, cu peste un metru mai mult decât nivelul minim necesar pentru funcționarea stației.