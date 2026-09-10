Șase automobile au fost implicate într-un accident astăzi, pe Viaduct. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, însă deocamdată nu se cunoaște cine dintre șoferi se face vinovat.

Daniela Frunză
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Potrivit poliției, accidentul a avut looc în jurul orei 9:00, pe bulevardul Dacia din Chișinău.

6 automobile implicate în accident

Șase automobile de marca Suzuki, Renault, Honda, BMW, Volkswagen Tiguan și un KIA au fost implicate. În urma impactului, nicio persoană n-a avut de suferit. 

Polițiștii documentează cazul.

Sursa video: omniapres.md

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