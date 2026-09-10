Șase automobile au fost implicate într-un accident astăzi, pe Viaduct. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, însă deocamdată nu se cunoaște cine dintre șoferi se face vinovat.
Potrivit poliției, accidentul a avut looc în jurul orei 9:00, pe bulevardul Dacia din Chișinău.
6 automobile implicate în accident
Șase automobile de marca Suzuki, Renault, Honda, BMW, Volkswagen Tiguan și un KIA au fost implicate. În urma impactului, nicio persoană n-a avut de suferit.
Polițiștii documentează cazul.
Sursa video: omniapres.md