Un copil de 8 ani a fost transportat la spital, după ce mașina în care se afla împreună cu tatăl său a derapat de pe drum și s-a răsturnat pe un câmp, în apropierea unui pod din stânga Nistrului.

Potrivit presei din regiune, la volan se afla un bărbat de 31 de ani, care se deplasa împreună cu fiul său spre Malaiești. În apropierea unui pod, una dintre roțile mașinii ar fi explodat. Șoferul a pierdut controlul volanului, iar automobilul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat pe un câmp.

Copilul, internat în reanimare

Copilul a fost preluat de ambulanță și transportat la spital. Acesta a fost internat în secția de reanimare cu traumatisme.

Miliția transnistreană documentează cazul

La locul accidentului au intervenit angajații miliției din regiunea transnistreană, care documentează cazul și stabilesc cum s-a produs accidentul.

Accident rutier/ Telegram/mvdpmr

Accident rutier/ Telegram/mvdpmr