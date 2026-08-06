Un accident rutier produs în municipiul Bălți a dat peste cap circulația în oraș. O autospecială de pompieri și un tractor au fost implicate în impact, iar în urma coliziunii traficul a fost restricționat, ceea ce a dus la formarea unor ambuteiaje și la blocarea mai multor troleibuze.

Din imaginile publicate de TVN se observă că ambele vehicule au fost avariate în urma impactului. De asemenea, circulația în zonă a fost afectată, iar mai multe troleibuze au rămas staționate, deoarece drumul a fost temporar blocat din cauza accidentului.

În zonă s-au format coloane de mașini, iar șoferii sunt nevoiți să aștepte până la deblocarea circulației.

La fața locului au intervenit echipaje ale poliției.