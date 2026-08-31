Un accident a avut loc astăzi la Chișinău între o motocicletă și o mașină. În urma impactului, motociclistul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în jurul orei 11:00, pe bulevardul Grigore Vieru din Chișinău. O mașină și o motocicletă s-au lovit, iar în urma impactului, motociclistul de 24 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Deocamdată nu se cunoaște care ar fi cauza accidentului și cine dintre șoferi ar fi vinovat de producerea acestuia.

Polițiștii investighează cazul pentru stabilirea tuturor cauzelor.

Sursă video: Paranteze.md