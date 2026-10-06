Un accident rutier s-a produs astăzi în sectorul Ciocana din Chișinău. Două mașini s-au lovit violent, una din ele a ieșit de pe partea carosabilă. În urma impactului, un șofer și un pasager au fost transportați la spital. Din imaginile video publicate de martori pe rețele, se vede că un automobil este grav avariat în partea frontală.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat astăzi, la ora 12:55, pe strada Vadul lui Vodă. Un automobil de model Audi, condus de un bărbat de 39 de ani s-a lovit un automobil Toyota, condus de un bărbat de 62 de ani.

În urma impactului, conducătorul automobilului Toyota și pasagera acestuia, o femeie de 60 de ani, au fost transportați la spital pentru investigații medicale.

Investigația pe caz continuă.

Sursă video: Evacuator Chisinau