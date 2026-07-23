Un automobil s-a răsturnat în afara carosabilului, la ieșirea din Chișinău. Imaginile au fost surprinse și publicate pe rețelele sociale. Contactați de PRO TV, responsabili de la poliție, nu ne-au oferit deocamdată un răspuns despre cum s-a produs accidentul și dacă au fost înregistrate victime.

Potrivit imaginilor publicate pe rețelele de socializare se observă un autoturism răsturnat complet, în afara carosabilului, pe un taluz acoperit cu vegetație.

Pe marginea drumului este oprit un alt automobil, iar în apropiere se află mai multe persoane.

Traficul în zonă pare să se desfășoare fără restricții vizibile.

*Sursa video: Facebook/ GBM