Un accident rutier s-a produs la ieșirea din orașul Ialoveni, la intersecția cu șoseaua Hîncești. Un automobil de marca BMW E60 a lovit parapetul de protecție, iar în urma impactului, mașina a fost grav avariată. Din imagini se observă că a fost lovit și un indicator rutier.

Imaginile surprinse de la locul accidentului arată că mai multe echipaje de poliție au intervenit pentru a documenta cazul.

Deocamdată, nu se cunoaște dacă în urma impactului au fost înregistrate victime. Împrejurările producerii accidentului urmează să fie stabilite.

Deocamdată, nu am reușit să luăm legătura cu organele de drept pentru a afla mai multe detalii despre accident.