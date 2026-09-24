Un accident matinal a avut loc astăzi la intrarea în Băcioi. Un șofer nu ar fi cedat trecerea unui Volkswagen, iar pentru a evita impactul, conducătorul acestuia ar fi efectuat o manevră și s-ar fi lovit frontal cu un Renault. Șoferița automobilului Renault a primit îngrijiri medicale. Imagini de la locul accidentului, surprinse de un martor și publicate pe rețelele sociale, arată că una dintre mașini a fost grav avariată în partea din față, iar cealaltă a ajuns într-un câmp.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în această dimineață, în jurul orei 08:00, în apropierea comunei Băcioi. Șoferul unei mașini de model Opel, condus de un bărbat, nu ar fi cedat trecerea unui automobil Volkswagen, condus de un tânăr de 24 de ani.

Pentru a evita impactul, conducătorul automobilului Volkswagen ar fi efectuat o manevră, izbindu-se frontal cu un automobil Renault, condus de o femeie de 35 de ani.

În urma accidentului, conducătoarea automobilului Renault a primit îngrijiri medicale la fața locului, refuzând spitalizarea.

Poliția documentează cazul.