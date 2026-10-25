O mașină a derapat de pe șosea și a ajuns într-un șanț, la intrare în satul Cojușna, raionul Strășeni. În urma impactului, mașina s-a răsturnat. Imaginile de la locul impactului au fost surprinse de un martor și publicate pe Telegram.

*Știre în curs de actualizare

Deocamdată nu se cunoaște care ar fi cauza accidentului și dacă sunt sau nu persoane rănite. Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție nu ne-au răspuns încă pentru a ne oferi mai multe detalii.

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