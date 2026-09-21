Un militar de 24 de ani a ajuns cu mașina de serviciu a Armatei Naționale într-un pilon de telecomunicații, după ce a pierdut controlul volanului, în raionul Ocnița. Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție ne-au comunicat că în urma testului alcoolscopic s-a arătat 0,99 mg/l alcool în aerul expirat, concentrație de peste 6 ori mai mare decât norma admisibilă.

Potrivit ministerului Apărării, accidentul s-a produs în jurul orei 03:00, în orașul Otaci din raionul Ocnița.

Niciun militar nu a avut de suferit

Responsabilii de la minister spun că în urma impactului, militarii aflați în mașină nu au avut de suferit. În baza informațiilor preliminare s-a constatat că șoferul se afla în stare de ebrietate.

Ce spune poliția

Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție ne-au comunicat că accidentul a avut loc pe strada Libertății din orașul Otaci.

Conducătorul auto a fost supus testării alcoolscopice, rezultatul indicând o concentrație de 0,99 mg/l alcool în aerul expirat. Acesta a întrecut de peste 6 ori norma admisibilă.

Polițiștii continuă documentarea cazului.