Trei persoane au fost rănite și transportate la spital în urma unui accident rutier produs astăzi, în raionul Rîșcani. În impact au fost implicate trei automobile.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un Volkswagen condus de un bărbat de 27 de ani, se deplasa spre municipiul Bălți. La un moment dat, șoferul ar fi efectuat o manevră de depășire, după care s-a ciocnit frontal cu un Toyota.

În urma impactului, Toyota a fost proiectată într-un Nissan, care se deplasa în aceeași direcție.

Trei persoane au fost traumatizate în urma accidentului și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii efectuează cercetări.

Îndemn către șoferi

În acest context, șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită în trafic, să respecte regulile de circulație și să adapteze viteza la condițiile de drum, pentru a evita alte accidente.