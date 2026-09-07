O femeie de 59 de ani a ajuns la spital după ce a fost lovită de un automobil în timp ce traversa regulamentar strada. Accidentul s-a produs în această dimineață, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Soroca.

Tatiana Demian
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Potrivit informațiilor preliminare, femeia se afla pe trecerea pentru pietoni în momentul în care a fost lovită de un Volvo. La volanul automobilului se afla un bărbat de 31 de ani.

În urma impactului, femeia a suferit leziuni și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Șoferul, testat pentru alcool

Imediat după producerea accidentului, conducătorul auto a fost supus testării alcoolscopice. Rezultatul a fost negativ.

Accident Soroca
Accident Soroca/ Accidente Rutiere Moldova
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