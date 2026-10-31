Un automobil s-a răsturnat în această dimineață pe o stradă din capitală, după ce s-a lovit într-un pilon de electricitate. Nicio persoană nu a avut de suferit.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 08:00. Șoferul ar fi pierdut controlul asupra volanului și ar fi intrat cu automobilul într-o bordură. În urma impactului, vehiculul a fost proiectat într-un pilon de electricitate, după care s-a răsturnat.

Nicio persoană nu a fost traumatizată.

Autoritățile stabilesc toate detaliile producerii accidentului.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare surprind automobilul răsturnat pe partea stângă, în mijlocul drumului. În apropiere se observă un pilon de electricitate și balustrade metalice de-a lungul drumului.

Accident rutier/ Facebook

Sursa video: Facebook/ Paranteze.MD