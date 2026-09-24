Un bărbat de 43 de ani a ajuns la spital după ce automobilul pe care îl conducea s-a izbit într-o bandă de separare, la Chișinău. Șoferul nu consumase alcool.
Potrivit poliției, accidentul s-a produs în această dimineață, în jurul orei 05:00, pe bulevardul Decebal. Autoritățile urmează să stabilească cum s-a produs accidentul.
Șoferul a fost transportat la spital pentru examinare medicală.
Ce a arătat testul alcoolscopic
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul „Drager”, iar rezultatul a fost negativ.
Automobilul a fost transportat la parcarea specială.