Un accident grav a avut loc în această dimineață în localitatea Ghidighici. Un BMW a lovit două automobile parcate, iar unul dintre acestea s-a răsturnat. Imaginile de la locul impactului au fost surprinse de un alt șofer și publicate pe rețele. Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție ne-au comunicat că din fericire nimeni nu a avut de suferit.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în această dimineață, la ora 07:28. Un BMW, condus de un bărbat de 39 de ani, a lovit două mașini GAZ și Suzuki. În urma impactului, automobilul Suzuki s-a răsturnat.

Nicio persoană n-a avut de suferit

În urma impactului, nicio persoană nu a avut de suferit.

Polițiștii documentează cazul.

Îndemn către șoferi

În acest context, șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită în trafic, să respecte regulile de circulație și să adapteze viteza la condițiile de drum, pentru a evita alte accidente.

Sursă video: Accidente Rutiere Moldova