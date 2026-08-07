O tânără de 18 ani a ajuns la spital, după ce mașina pe care o conducea s-a răsturnat în urma unui accident produs în această dimineață pe bulevardul Dacia din Chișinău.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 07:30. Un automobil condus de un bărbat de 60 de ani s-a ciocnit cu o mașină la volanul căreia se afla o tânără de 18 ani. În urma impactului, autoturismul acesteia s-a răsturnat.

Șoferița a fost preluată de ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Sursa video: Telegram/ Accidente Rutiere Moldova