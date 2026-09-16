O femeie de 64 de ani a fost lovită mortal de un automobil, în timp ce se afla pe o stradă din orașul Basarabeasca. Șoferul a părăsit locul accidentului, iar polițiștii nu au reușit, deocamdată, să identifice mașina implicată.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în această dimineață, în jurul orei 06:00, pe o stradă din localitate. Poliția din Basarabeasca a fost alertată de un trecător, care a observat victima și a anunțat autoritățile.

În urma impactului, femeia a decedat pe loc.

Șoferul, căutat de polițiști

Conducătorul auto implicat a fugit de la locul accidentului, iar automobilul cu care a fost lovită femeia nu a fost încă identificat.

Polițiștii desfășoară acțiuni pentru a stabili cum s-a produs accidentul, dar și pentru identificarea și localizarea șoferului și a mașinii implicate.