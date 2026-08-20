Accident mortal la Călărași: un pieton a fost lovit de un automobil, iar șoferul a fugit de la locul faptei. Detaliile poliției

IGP / Imagine simbol

O persoană de 37 de ani a decedat, după ce a fost lovită de un automobil, în timp ce se deplasa în afara unei treceri pentru pietoni, la Călărași. După impact, șoferul a părăsit locul accidentului, însă a fost identificat și reținut ulterior de polițiști. Este vorba despre un bărbat de 33 de ani. Alina Argint Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 01:20, în apropiere de Călărași. În urma impactului, acesta a decedat pe loc. Șoferul a fugit de la locul accidentului După producerea accidentului, conducătorul automobilului a părăsit locul faptei. În urma măsurilor întreprinse, șoferul a fost reținut. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs accidentul.