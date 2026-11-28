Un accident rutier mortal s-a produs în această noapte la Ceadîr-Lunga. Un șofer de 31 de ani a murit, după ce automobilul pe care îl conducea s-a izbit de un pilon electric.

Potrivit poliției, accidentul a avut loc în jurul orei 00:25, în satul Chiriet-Lunga.

Preliminar, conducătorul auto, aflat la volanul unui Toyota și având doi pasageri la bord, ar fi pierdut controlul asupra mașinii, a părăsit partea carosabilă și s-a izbit într-un pilon electric.

Șoferul a murit pe loc, iar un pasager a ajuns la spital

În urma impactului, șoferul a decedat pe loc, iar un pasager de 20 de ani a fost transportat la spital pentru investigații medicale.

Cel de-al doilea pasager a părăsit locul accidentului. Identitatea acestuia urmează să fie stabilită.

Poliția investighează cazul.