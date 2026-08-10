Două mașini s-au ciocnit frontal în această dimineață pe strada Calea Orheiului din Chișinău, după ce unul dintre șoferi a intrat pe contrasens. O pasageră de 45 de ani a fost transportată la spital.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 06:55. Un automobil, condus de un bărbat de 42 de ani, a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o altă mașină, condusă de un bărbat de 51 de ani.

În urma impactului, ambele mașini au fost avariate considerabil.

Un pasager de 45 de ani, aflat într-unul dintre automobile, a fost transportat la spital. Reprezentanții spitalului au comunicat pentru PRO TV că acesta este internat în stare gravă, dar stabilă.

Poliția investighează cazul pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

*Sursa video: Telegram/ Accidente Rutiere Moldova