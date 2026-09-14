Două automobile s-au ciocnit, ieri, pe strada Albișoara din Chișinău. Unul dintre șoferi nu avea permis de conducere. În urma impactului, nimeni n-a avut de suferit.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în jurul orei 17:00. Un Porche și un Renault s-au ciocnit.

Ajunși la locul impactului, polițiștii au stabilit că șoferul din Renault nu avea permis de conducere.

Nicio persoană n-a avut de suferit

În urma accidentului, nimeni n-a avut de suferit. Din imagini se vede că mașinile au fost deteriorate, iar Renault-ul a fost ridicat și dus la parcare specială.

Polițiștii investighează cazul.

Sursa video: Telegram/automobil_md