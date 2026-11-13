Un motociclist a ajuns la spital, după ce motocicleta pe care o conducea s-a ciocnit cu un automobil la Chișinău. Acesta a fost preluat de ambulanță.

Potrivit imaginilor trimise la redacția noastră, accidentul s-a produs pe strada Vasile Alecsandri din capitală. În urma impactului, motociclistul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost preluat de ambulanță.

Contactați de PRO TV, reprezentanții Poliției nu ne-au oferit, deocamdată, un răspuns cu detalii despre accident și persoanele implicate.