Un accident rutier s-a produs acum câteva minute pe bulevardul Dacia din Chișinău. Două automobile, printre care și un BMW, s-au lovit, iar în urma impactului un banner publicitar a fost doborât. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere și publicat pe rețelele de socializare.

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În imaginile surprinse la locul impactului se observă un BMW, care a suferit avarii considerabile în partea din față și pe lateral. În urma impactului, mai multe elemente ale caroseriei au fost deteriorate, iar un banner publicitar din apropiere a fost doborât și împrăștiat pe carosabil.

Deocamdată, nu se cunoaște dacă în urma accidentului au fost înregistrate persoane traumatizate și nici cum -a produs coliziunea.

Am solicitat detalii de la poliție, însă până la momentul publicării nu am primit un răspuns.

Accident Botanica/ PRO TV

Accident Botanica/ PRO TV

Sursa video: Facebook